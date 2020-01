Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Chiesa e Tonali (Di domenica 19 gennaio 2020) La Juventus è sempre al lavoro e alla ricerca di nuovi talenti: occhi sempre vigili sulla situazione di Chiesa e Tonali La Juventus ha fame di colpi in prospettiva: dopo l’arrivo di Kulusevski, i bianconeri tengono gli occhi sempre vigili su Sandro Tonali e Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri tenteranno l’assalto all’esterno viola a partire da marzo, mentre resta da valutare la trattativa per Tonali, con Cellino che non lascerà partire il suo talento prima dell’Europeo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

