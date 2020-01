Bollo auto e Canone Rai: niente abolizione nel 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) niente sconti su Bollo auto e Canone Rai nel 2020, che continueranno ad essere pagati dagli italiani come negli anni precedenti, per evitare lo spauracchio dell’aumento dell’IVA. Bollo auto e Canone Rai: da pagare nel 2020 Con la nuova legge di Bilancio appena approvata qualcuno aveva ipotizzato che nel 2020 alcune tasse importanti come quelle relative al Bollo dell’auto o al Canone Rai potessero prevedere degli sconti, ma purtroppo così non sarà. Anche quest’anno procederà tutto come negli anni precedenti, e le motivazioni sono abbastanza scontate. Facendo due calcoli, infatti, con il pagamento del Bollo auto le varie Regioni incassano un gettuto pari quasi a 6 miliardi. Il Canone Rai è una tassa fissa di 100 euro annuale che i contribuenti ormai pagano con la bolletta della luce (tranne over 75 e dichiaranti di redditto inferiore a 7000 euro), ma in totale lo ... Leggi la notizia su notizie

c_appendino : Perché la Regione Piemonte, guidata dal Presidente @Alberto_Cirio, non rimborsa una quota del bollo auto (tassa reg… - MandrilloBionic : BOLLO AUTO: quando e come si paga nel 2020? - coskabj : RT @LucillaMasini: Il programma del centrodestra prevede pensioni per le casalinghe, raddoppio delle minime, flat tax, abolizione di bollo… -