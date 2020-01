Amore Criminale, una docu-fiction di grande impatto emotivo (Di lunedì 20 gennaio 2020) live placementDa questa stagione Amore Criminale ha deciso di allargare lo sguardo: il programma di Rai3 non si limita a parlare delle vittime di femminicidio, ma ha deciso di inaugurare uno spazio dedicato agli orfani delle donne assassinate. Veronica Pivetti ha così introdotto la prima puntata con la vicenda di Alessandra Maffezzoli, assassinata nel 2016. A parlare sono i due figli, che si sono rifatti una vita seppur con grandi difficoltà e hanno creato una associazione dedicata ai ragazzi che vivono nelle loro stesse condizioni, un tema che in Italia non è ancora stato degnamente affrontato.Amore Criminale, una docu-fiction di grande impatto emotivo pubblicato su TVBlog.it 19 gennaio 2020 23:50. blogo

