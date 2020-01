Uomini e Donne, Daniele Dal Moro si confessa: “Cerco una donna buona e voglio stabilità” (Di sabato 18 gennaio 2020) In queste settimane si è parlato molto del nuovo tronista di Uomini e Donne, Daniele Dal Moro. Ad onor del vero non sono state ancora mandate in onde le prime puntate che lo vedono come protagonista, ma sono già state registrate. Le polemiche sulle sue scelte, inevitabilmente, si sprecano sui social. C’è stata una lunga scia di discussioni sul ruolo che avrebbe potuto avere l’ex fiamma e protagonista del Grande Fratello Nip Martina Nasoni. Quest’ultima aveva fatto immaginare che ci fosse stata la possibilità che occupasse lei quel posto. Per fugare ogni dubbio è stata proprio Martina ad intervenire come sempre tramite il suo profilo social. Daniele Dal Moro in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne ha raccontato cosa l’ha spinto a fare questa esperienza e soprattutto cosa cerca dalle sue corteggiatrici. Il trono per Martina Nasoni Daniele ... Leggi la notizia su kontrokultura

