Sono arrivato alla pensione ma non pensavo che la fase complicata si aprisse ora (Di sabato 18 gennaio 2020) Sono arrivato, ahimè, all’età per accedere alla pensione. Ho provato a valutare le possibilità facendomi assistere da una persona esperta. Ebbene non una ma bensì quattro opportunità di pensionamento mi si profilano davanti. Non voglio tediare i lettori ma in sintesi Sono quota cento, cumulo, totalizzazione oppure attesa dei 67 anni e due pensioni distinte dall’Inps e dalla cassa medici. Mi paiono troppe! Troppo farraginoso il sistema che sembra brancolare a tentoni dando qualcosa a qualcuno per un periodo limitato per poi togliere, inevitabilmente, ad altri. Questo aspetto del penalizzare i giovani che entrano ora nel mercato del lavoro viene ogni tanto accennato ma non riceve la giusta valorizzazione in quanto i politici veleggiano sull’oggi e sugli elettori del prossimo turno elettorale. Vorrei soffermarmi sul problema complicazioni che la burocrazia pare veramente prediligere. In ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

