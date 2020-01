Smog Roma: dopo il blocco ancora 11 centraline su 13 oltre limiti (Di sabato 18 gennaio 2020) Nemmeno quattro giorni di stop alla circolazione con blocco integrale per le vetture Diesel sono bastati a far rientrare nella norma le polveri sottili a Roma. Restano 11 su 13 le centraline con Pm10 superiore a 50 microgrammi per metro cubo. Ieri secondo i dati di Arpa Lazio lo sforamento dei limiti è avvenuto ad: Arenula (51), Preneste (64), Francia (54), Magna Grecia (59), Cinecitta’ (59), Villa Ada (55), Eur Fermi (51), Bufalotta (62), Cipro (52), Tiburtina (70) e Cavaliere (55). A Tiburtina le polveri sottili oltre soglia massima sono state registrate in 15 dei 17 giorni del 2020 monitorati finora.L'articolo Smog Roma: dopo il blocco ancora 11 centraline su 13 oltre limiti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

borghi_claudio : Se quello che c'è a Roma è smog a Milano dovrebbero vietare anche la circolazione dei pattini a rotelle - quattroruote : #Smog, il Comune di #Roma blocca tutte le #auto #diesel, anche le moderne #Euro6: una scelta incomprensibile… - rrtvln : Mentecatti patentati #Raggi #RaggiDimettiti #smog #euro6 #bloccoTraffico #Roma @virginiaraggi @rep_roma @roma… -