Slittino Naturale, Pigneter-Clara vincono la prova di doppio di Vatra Dornei 2020 e scappano in classifica generale (Di sabato 18 gennaio 2020) Arriva una splendida doppietta azzurra nella prova di doppio di Vatra Dornei (Romania) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino Naturale 2019-2020. La prima gara del programma di questo weekend in terra romena, infatti, vede il brillante successo della coppia composta da Patrick Pigneter e Florian Clara con il tempo di 1:47.63 (53.88 e 53.75) davanti ai connazionali Patrick e Matthias Lambacher, staccati di 79 centesimi (54.48 e 53.94). Completano il podio i russi Aleksander Egorov e Petr Popov a 1.09. Quarta posizione per i loro connazionali Pavel Porshnev e Ivan Lazarev a 1.78, quinta per un altro equipaggio russo, composto da Aleksei Martianov e Ivan Rodin a 3.56, quindi sesti i polacchi Adam Jedrzejko e Konrad Stano a 6.10 e settimi i cechi Tomas Hasek e David Rydl a 10.80. A livello di classifica generale Pigneter/Clara si porta a 385 punti con tre successi e un secondo posto in ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Slittino Naturale, Pigneter-Clara vincono la prova di doppio di Vatra Dornei 2020 e scappano in classifica generale - sportface2016 : #Slittino naturale | Azzurri in Romania per la tappa di Vatra Dornei - 3LRaetica : RT @TgrAltoAdige: Salire a piedi a una malga o rifugio invernale. Pranzare. Scendere in slitta lungo le stradine forestali. Tradizione anti… -