Seregno, capotreno presa a pugni da passeggero (Di sabato 18 gennaio 2020) Un nuovo caso di una capotreno insultata e addirittura picchiata. È successo a Seregno questa mattina, sul treno che alle 9:48 è partito dalla stazione di Como San Giovanni in direzione Rho. A un certo punto, la capotreno non ancora trentenne ha chiesto il biglietto a un signore, che secondo le prime descrizioni è un italiano di mezza età. L'uomo, però, era sprovvisto di biglietto e ha cominciato a insultare la ragazza che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro.La capotreno ha accompagnato il passeggero irrispettoso delle norme verso l'uscita, per farlo scendere alla prima fermata utile a Seregno, ma l'uomo, che tra l'altro si era distinto per comportamenti poco civili come piedi appoggiati sui sedili e spazi occupati in eccesso, non si è più limitato solo a insultarla, ma l'ha addirittura picchiata, dandole calci e pugni.Gli altri passeggeri sono rimasti a guardare e non hanno ... Leggi la notizia su blogo

