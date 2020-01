Partecipa ad un reality e si fa tagliare i capelli ma quando vede il risultato piange, urla e sviene (Di sabato 18 gennaio 2020) Una ragazza, Ilayda, aveva Partecipato ad un reality durante il quale era previsto che i concorrenti si facessero tagliare i capelli per donarli ad un’associazione che si occupa di persone malate di tumore e che per loro realizza parrucche. Il fine era assolutamente benefico e Partecipare fa certo onore a chi accetta di sacrificarsi per fare del bene agli altri. Questo reality che va onda in Turchia, ha avito come concorrente anche una ragazza che sapeva benissimo quali fossero le regale e le aveva accettate. Ilayda si è messa sotto le mani del parrucchiere che, però nel taglio è andato un po’ oltre i centimetri che erano stati concordati prima che il programma iniziasse e per i quali la ragazza aveva dato il suo assenso, e così quando la ragazza ha visto il risultato finale che non le è piaciuto affatto ha iniziato ad urlare, a piangere e poi è addirittura ... Leggi la notizia su baritalianews

