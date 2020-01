Manchester City: cosa Guardiola deve temere del Crystal Palace (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Manchester City di Guardiola è impegnato contro il Crystal Palace. La sfida presenta qualche insidia per i Campioni d’Inghilterra In questa stagione, il Manchester City di Guardiola è stato meno irreprensibile del solito nelle transizioni difensive. Quello di Pep è un calcio rischioso, in cui si gioca con la linea altissima e c’è quindi il rischio di soffrire nella ripartenze avversarie. Proprio per questo, la riaggressione e la riconquista devono essere efficaci con costanza. Il Crystal Palace è una delle squadre più difensive della Premier: si difende con un blocco basso e attacca soprattutto in spazi larghi, sfruttando le capacità di Zaha in campo aperto. Proprio per questo, il Manchester City non deve trascurare le insidie del match. L’anno scorso, il Crystal Palace ottenne una sorprendente vittoria all’Ethiad Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

