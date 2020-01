L'eroe di Rigopiano: "Non scordo quei morti. La cura è salvare vite" (Di sabato 18 gennaio 2020) Chiara Giannini Il maresciallo della Gdf Lorenzo Gagliardi fu il primo a raggiungere l'hotel sotto la valanga Con i suoi uomini attraversò la bufera e muri di neve per arrivare a Rigopiano, dove il 18 gennaio del 2017 quaranta persone furono travolte dalla furia di una valanga scatenata da un terremoto che fece crollare l'hotel in cui si trovavano. Solo undici di loro sopravvissero e furono salvati da chi per giorni lavorò per estrarli vivi. Lorenzo Gagliardi, comandante della stazione del soccorso alpino di Roccaraso, oggi continua a fare il proprio lavoro. È stato promosso maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, corpo in cui lavora da trent'anni e ha un solo desiderio, che «tragedie di questo tipo possano non avvenire più». I ricordi di quella notte sono ancora nitidi. «Certi momenti non li può dimenticare, perché ciò che accadde è stato un evento unico nel mio ... Leggi la notizia su ilgiornale

