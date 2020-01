La multa a LIDL per la pasta Italiamo e Combino (Di sabato 18 gennaio 2020) L’Autorità garante della concorrenza ha concluso cinque procedimenti istruttori riguardanti informazioni fuorvianti sull’origine del grano duro attraverso le etichette e i siti aziendali di Divella, De Cecco, LIDL Italia (per i marchi Italiamo e Combino), Margherita Distribuzione (ex Auchan Spa, marchio Passioni), e Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco (marchio Cav Giuseppe Cocco). L’Antitrust ha sanzionato LIDL per 1 milione per “aver ingannato i consumatori sulle caratteristiche della pasta a marchio ‘Italiamo’ e ‘Combino’, inducendoli in errore sull’origine italiana della materia prima”. La multa a LIDL per la pasta Italiamo e Combino Il Garante ha invece accolto e reso obbligatori gli impegni presentati da Auchan, Cocco, De Cecco e Divella. Nel dettaglio, gli impegni consistono in modifiche delle etichette e dei ... Leggi la notizia su nextquotidiano

assaloni : RT @claudio_2022: La tedesca Lidl Stiftung & Co KG multata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Spacciavano pasta italian… - nonstop9981 : RT @trattovideo: La gente deve sapere Lidl, multa di un milione di euro: grano straniero nella pasta Italiamo - Mayflower014 : #Pasta Antitrust multa #Lidl : sanzione di 1 milione di €. Ma accoglie gli impegni di De Cecco, Divella, Auchan e P… -