Gennaro Formisano scomparso da Genova: il caso a Chi l’ha visto? (Di sabato 18 gennaio 2020) Gennaro Formisano, 41enne residente a Genova, è scomparso lo scorso giugno. il caso è arrivato a Chi l’ha visto? di recente. La sparizione dell’uomo, che vive ancora con il padre, risale al 3 giugno 2019. Gennaro si è allontanato da casa lasciando scritto un biglietto in cui informava dell’intenzione di raggiungere un amico residente in Germania. I familiari dell’uomo sono preoccupati. Nessuna notizia in questi mesi, nessun movimento da parte del 41enne. Dalle analisi effettuate sul bancomat di Gennaro non risulta essere stato prelevato denaro dalla fine del mese di giugno. In effetti, sembra che il 41enne abbia davvero raggiunto la Germania, non a caso, l’ultima localizzazione effettuata tramite le celle in cui il suo cellulare si è collegato risultava essere in zona Neudrandeburg, luogo celebre dal punto di vista artistico per la Stargarder Tor. Gennaro ... Leggi la notizia su kontrokultura

