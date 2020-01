È morto Khagendra, l’uomo più basso del mondo: stroncato da una polmonite, aveva 27 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) Addio a Khagendra Thapa Magar, l'uomo più basso del mondo in grado di camminare secondo il Guinness World Record. Alto 67,08 centimetri, dal 2010 deteneva il titolo. aveva 27 anni ed è deceduto in un ospedale in Nepal, dove viveva con i genitori, a causa delle complicanze di una polmonite: "Di certo non ha lasciato che le sue piccole dimensioni gli impedissero di ottenere il massimo dalla vita". Leggi la notizia su fanpage

