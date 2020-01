A firenze i funerali di Niccolò, 21enne morto dopo la caduta in sedia a rotelle: “Un angelo” (Di sabato 18 gennaio 2020) Chiesa gremita oggi a firenze per i funerali di Niccolò Bizzarri, il ragazzo di 21 anni morto lunedì scorso all'ospedale di Santa Maria Nuova a seguito di una brutta caduta dalla sedie a rotelle mentre si trovava in strada, probabilmente a causa di una buca. "Una vita così scomoda ci dice che non c'è malattia che possa strapparci il gusto per la vita" ha ricordato il parroco don Elia Carrai. Leggi la notizia su fanpage

