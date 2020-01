WTA Adelaide 2020: Barty e Yastremska vincono contro Collins e Sabalenka e volano in finale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si sono appena concluse le semifinali del torneo WTA di Adelaide con Ashleigh Barty e Dayana Yastremska che hanno superato rispettivamente Danielle Rose Collins e Aryna Sabalenka approdando in finale. Nel primo match di giornata la giovanissima tennista ucraina ha vinto un match tiratissimo 6-4 7-6 (4) contro la bielorussa. Nel primo set il match viaggia sui binari dell’equilibrio. Entrambe riescono a trovare il giusto ritmo al servizio. Il momento decisivo al quinto game quando Yastremska riesce a piazzare il break che diventa decisivo. La numero 24 del mondo inizia bene anche il secondo parziale strappando nuovamente il servizio all’avversaria nel primo gioco. La reazione di Sabalenka arriva nel sesto game con il contro break che rimette in parità il match. La sfida continua senza troppi sussulti con un finale praticamente scontato: il tie-break. La tennista ucraina inizia ... Leggi la notizia su oasport

Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: Ad Adelaide sarà Barty vs Yastremska per il ?? @ashbarty ha battuto in un match molto combattuto l'americana Collins pe… - WeAreTennisITA : Ad Adelaide sarà Barty vs Yastremska per il ?? @ashbarty ha battuto in un match molto combattuto l'americana Collin… - Deepnightpress : #Yastremska Dayana-#Sabalenka Aryna #WTA #AdelaideInternational: il pronostico -