Vieni da me, Giorgio Lupano: ‘Vi dico chi muore a Il Paradiso delle signore’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giorgio Lupano, che presta il volto a Luciano Cattaneo nella soap di Rai 1 Il Paradiso delle signore, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda venerdì 18 gennaio fa una clamorosa rivelazione circa la trama dei prossimi episodi. Rivelazione che in realtà ha più il sapore di una burla, perché nel corso dell’intervista rivolgendosi alla padrona di casa domanda: “Vuoi che ti dica chi muore quest’anno?”, salvo poi rassicurare il pubblico: “Non muore nessuno”. (QUI il video). Giorgio Lupano: “Luciano Cattaneo somiglia a mio padre” Parlando del personaggio da lui interpretato ne Il Paradiso delle signore Giorgio Lupano parla anche della somiglianza di Luciano Cattaneo con suo padre: “Lui somiglia tantissimo a mio padre, mi sono un po’ ispirato a lui: anche mio padre ha un forte senso del dovere e della famiglia. ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

