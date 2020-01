Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 11:30 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Viabilità DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE NELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI TRANNE QUALCHE ECCEZIONE: SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI RALLENTA TRA TORRENOVA E CASELLO AUTOSTRADALE IN DIREZIONE Roma SI RALLENTA A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI SULLA NETTUNENSE STESSA SITUAZIONE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-01-2020 -