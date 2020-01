Una giovane donna in un anno ha due parti gemellari, cosa accade (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una donna, Alexzandria Wolliston che vive in Florida, in un anno ha avuto due parti gemellari. I quattro bambini stanno benissimo come la mamma ma questo duplice parto gemellare a così breve distanza è davvero insolito. La ragazza, dopo lo stupore iniziale, è stata felicissima anche se come ragazza madre ha tante difficoltà da affrontare soprattutto di ordine economico e per questo ha aperto una pagina di raccolta fondi per essere aiutata almeno nelle spese più urgenti e indispensabili. La donna, anche se meravigliata alla notizia del secondo parto, gemellare come il primo, ha ricordato che anche la sua nonna aveva seguito lo stesso percorso anche se a lei non era a dato bene perché non era riuscita a portare a termine nessuna delle due gravidanza gemellari. Per questo lei è convinta che i suoi bambini siano i bambini che la nonna non è riuscita ad avere. La ... Leggi la notizia su baritalianews

