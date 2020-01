Un bacino idrico per la raccolta dell’acqua piovana trasformato in una fogna a cielo aperto (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un bacino per la raccolta dell'acqua piovana trasformato in una fogna a cielo aperto: i carabinieri hanno sequestrato l'intera area e denunciato due uomini di 32 e 39 anni, entrambi di Marigliano. La scoperta a Carbonara di Nola. Le acque reflue venivano riversate direttamente nella rete fognaria pubblica. Leggi la notizia su fanpage

vesuvianonews : I Carabinieri della Stazione di Carbonara di Nola hanno denunciato due operai incensurati di Marigliano di 32 e 39… - IariTwitt : ???????? Il bacino idrico del fiume #Nilo, assicura acqua potabile a milioni di persone in dodici Paesi africani. Tra t… - salernonotizie : Castellabate: Servizio idrico integrato, proposta di revisione del bacino -