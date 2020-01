Trono over, Armando Incarnato ancora sotto accusa: frequenta una 20enne? - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Luana Rosato Nuova bufera su Armando Incarnato: secondo le nuove segnalazioni, il cavaliere del Trono over di Uomini e Donne, avrebbe frequentato una 20enne La presenza di Armando Incarnato a Uomini e Donne continua a scatenare polemiche, soprattutto dopo l’ultima segnalazione che mette ancora in dubbio la sua permanenza nel parterre del Trono over. Al rientro dalle festività natalizie, sembrava che le sorti di Armando nel dating show di Canale 5 fossero segnate in maniera definitiva. accusato – con prove alla mano – di frequentare un’altra donna fuori dal programma, Incarnato aveva abbandonato gli studi televisivi di Mediaset. In tanti, quindi, avevano applaudito Gianni Sperti per essere stato in grado di dimostrare la vera personalità del cavaliere e di cacciarlo in maniera definitiva dal programma. Invece, colpo di scena, Armando è ritornato tra le file dei cavalieri del ... Leggi la notizia su ilgiornale

fedeeex_ : Sto recuperando ora le puntate del trono over. Dopo 10 minuti sto già volando ???? #uominiedonne - zazoomblog : Anticipazioni Trono Over Tina e Gemma ai Ferri Corti Segnalazione su Armando! - #Anticipazioni #Trono #Gemma… - zazoomblog : Anticipazioni Trono Over Tina e Gemma ai Ferri Corti Segnalazione su Armando! - #Anticipazioni #Trono #Gemma… -