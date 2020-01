Terremoto Calabria 17 gennaio 2020: scosse, magnitudo e danni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Terremoto Calabria 17 gennaio 2020: scosse, magnitudo e danni Una scossa di Terremoto ha colpito la Calabria nella notte di venerdì 17 gennaio 2020. La scossa è stata di magnitudo discreta, ma non ha causato danni. L’epicentro è avvenuto nella zona di Catanzaro. Naturalmente la scossa è stata avvertita dalla popolazione e numerose sono state le chiamate al 115. Diverse persone, dopo il Terremoto, sono scese in strada prese dal panico, ma poco dopo sono rientrati regolarmente nelle loro abitazioni. Terremoto Calabria 17 gennaio 2020: magnitudo e numero scosse L’epicentro del Terremoto è Albi, in provincia di Catanzaro. La scossa è stata registrata alle ore 00.37, mentre la magnitudo, in origine rilevata a 4.0, è scesa a 3.8 dopo l’opportuno riesame dell’Ingv. L’ipocentro è stato a 6 km di profondità. In seguito ci sono state alcune scosse di assestamento, ma tutte ... Leggi la notizia su termometropolitico

