Snowboard, Coppa del Mondo Rogla 2020: torna in scena il PGS con Roland Fischnaller a caccia di punti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sesta gara stagionale per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, la seconda in questa settimana, che martedì ha visto in scena il PSL in quel di Bad Gastein. Il massimo circuito internazionale si sposta in Slovenia: a Rogla appuntamento ancora una volta con la specialità olimpica del PGS. Dolci ricordi in casa Italia al maschile: nel 2019 arrivò un’eccezionale doppietta con Edwin Coratti che sconfisse in finale Daniele Bagozza. L’obiettivo è quello di ripetersi, in un’annata al momento da sogno: per la squadra guidata da Cesare Pisoni sono arrivate fino ad ora infatti tre vittorie condite da ben sette podi totali. La stella è ovviamente il veterano Roland Fischnaller, in fuga nella classifica generale ed anche in quella della coppetta di specialità di PGS: l’altoatesino va a caccia di punti importanti per allargare il margine. Come detto l’anno scorso ... Leggi la notizia su oasport

