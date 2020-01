Scandalo affittopoli: 3600 case della Difesa occupate abusivamente (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gli ex militari, le mogli e i figli godono di un particolare vantaggio economico nell’occupare abusivamente alcune abitazioni di proprietà del Ministero della Difesa. Nelle ultime ore, infatti, è scoppiato il caso dello Scandalo affittopoli: secondo alcuni dati, in Italia sarebbero 3600, su 15mila totali, le case in questione. I militari in congedo o in pensione sfrutterebbero i ritardi nei controlli, da quanto emerge, per usufruire degli alloggi di servizio messi a disposizione dei dipendenti. Secondo i giudici la colpa è da rintracciare in un decreto del 2014 che ha “ampliato le cosiddette fasce protette, incrementando il numero degli utenti nei cui confronti non sarà possibile procedere al recupero dell’immobile”. Scandalo affittopoli, aperta un’inchiesta La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sullo Scandalo affittopoli: in Italia ci sono ... Leggi la notizia su notizie

RassegnaZampa : #Difesa, scandalo #affittopoli: 3.600 case occupate senza titolo da parenti di ex militari - massimoneri90 : Scandalo affittopoli, 3600 case della Difesa occupate abusivamente da ex militari, figli e vedove - massimoneri90 : Scandalo affittopoli, 3600 case della Difesa occupate abusivamente da ex militari, figli e vedove -