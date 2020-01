Ragazza dichiarata morta su i social, ma in realtà è viva (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una vicenda che ha davvero dell’incredibile è accaduta pochi giorni fa a Carbonia, in Sardegna. A raccontarla è stato proprio il giornale locale, l’Unione Sarda. Una Ragazza di trenta sei anni, è stata dichiarata morta, ma in realtà era una fake news. Sul web ci sono stati molti messaggi di cordoglio. Il tutto è iniziato con dei post sui social, in cui si parlava del decesso di questa giovane. In molti dicevano anche che era dovuto ad una malattia o perfino ad un gesto estremo. La verità, però, era tutt’altra. La Ragazza stava bene, si era trasferita da poco dalla casa dei suoi genitori, ad un’altra fuori Carbonia. La madre, alla stessa testata giornalistica, ha raccontato: “Mia figlia mi ha detto che sta bene e questo ci ha fatto uscire da un incubo. Abbiamo vissuto tre giorni strazianti, con la gente che addirittura ci telefonava per sapere come era ... Leggi la notizia su bigodino

greysfriendss : ma vi rendete conto? questa ragazza ha 20 anni, io non le ho mai fatto ne detto nulla. lei e il mio fidanzato erano… - trustno1prongs : Su Facebook una ragazza leghista dichiarata e fiera sostenitrice ha appena condiviso una recensione del film di Zal… - xthomxs : una delle poche gioie della mia vita è stata quando una ragazza che mi piaceva si è dichiarata e niente, poi ho man… -