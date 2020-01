Omicidio Fragalà, chiesto l'ergastolo per i 6 imputati: "Certa matrice mafiosa" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Francesca Bernasconi L'avvocato Enzo Fragalà venne aggreddito in modo brutale il 23 febbraio del 2010 e morì in ospedale tre giorni dopo. Sei gli imputati per il suo Omicidio I pubblici ministeri di Palermo hanno chiesto l'ergastolo per i 6 imputati nel processo per l'Omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà, che il 23 febbraio del 2010 venne ferito graviemente a colpi di mazza, che tre giorni dopo lo portarono alla morte. Intorno alle 20:30 del 23 febbraio del 2010, l'avvocato Fragalà venne aggredito a colpi di mazza e bastone e, tre giorni dopo, morì all'ospedale di Palermo. Secondo i pm, l'Omicidio sarebbe stato ordinato perché l'avvocato aveva l'abitudine di far parlare i propri clienti con i magistrati, modalità di difesa che i era stata ritenuta "pericolosa, perchè la difesa deve cedere alle ragioni del sodalizio mafioso, dell'omertà". All'accusa appare Certa la matrice ... Leggi la notizia su ilgiornale

