NBCU presenta Peacock: ecco le serie originali in arrivo e i volti noti da David Schwimmer a Jamie Dornan (Di venerdì 17 gennaio 2020) La battaglia dello streaming sta per farsi ancora più dura, perlomeno negli Stati Uniti: il 15 aprile darà infatti il via alle danze la tanto anticipata Peacock. La piattaforma streaming di NBCUniversal promette di inondare il pubblico statunitense di nuovi contenuti originali, suddivisi tra film, serie tv, documentari, show comici notturni e special comici. I piani del più popolare network via cavo degli Stati Uniti sembrano focalizzati a uno sviluppo nazionale e, almeno inizialmente, non è prevista un'espansione della piattaforma nel resto del mondo. Tuttavia è più che probabile che NBCU continui a collaborare con distributori terzi per traghettare le sue serie tv più redditizie sull'altra sponda dell'Atlantico e in tutta Europa. Lo si è già sperimentato negli anni con titoli divenuti classici del genere comedy, come 30 Rock, The Office e Parks and Recreation, ... Leggi la notizia su optimaitalia

