Maria Agnes ha perso la vita a soli 18 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una vera e propria tragedia è accaduta nella notte tra il quattordici ed il quindici gennaio, a Santo Stefano del Sole, una piccola comunità, in provincia di Avellino. Maria Agnes, una ragazza che aveva compiuto da poco diciotto anni, ha perso la vita durante una festa di compleanno. Una vicenda terribile che ha sconvolto l’intera comunità e tutte le persone che conoscono la famiglia e la giovane. Tutti ancora oggi, non riescono proprio a capire come sia potuto accadere. Secondo le informazioni che sono state rese note, la tragedia si è consumata intorno all’una di notte, quando durante la festa, tutti gli invitati erano impegnati a vedere il video dedicato ai due festeggiati. Proprio in quel momento, Maria è stata colta da un malore e si è accasciata a terra. Gli amici hanno subito provato a rianimarla ed hanno allertato il centodiciotto. I medici sono arrivati al ... Leggi la notizia su bigodino

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #Tragedia alla festa di compleanno: così è morta a 18 anni Maria Agnes - Gazzettino : #Tragedia alla festa di compleanno: così è morta a 18 anni Maria Agnes - enricomontibell : Tragedia alla festa di compleanno: così è morta a 18 anni Maria Agnes -