Le aperture dei quotidiani: Referendum, schiaffo a Salvini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPolitica in primo piano sui quotidiani in edicola oggi, venerdì 17 gennaio. La Consulta ‘boccia’ la proposta referendaria avanzata dalla Lega e dice no all’abolizione della quota proporzionale del Rosatellum. Intanto Autostrade per l’Italia prova a disinnescare la mina-revoca con l’offerta di mille posti di lavoro e 7 miliardi di investimenti. Spettacoli: Sanremo, come da tradizione, fa già discutere. Bufera su Amadeus e le sue infelici usciti in conferenza stampa. Per lo sport, infine, impazza il calciomercato con un Inter scatenata- L'articolo Le aperture dei quotidiani: Referendum, schiaffo a Salvini proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

