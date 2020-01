Inquinamento atmosferico in Lombardia: “Restare a guardare è costoso e inaccettabile” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, “l’ambiente rappresenta uno dei principali determinanti della salute dell’individuo. L’interesse della comunità scientifica per gli effetti dei tossici ambientali ha ricevuto impulso dalla profonda trasformazione dello scenario delle malattie degli ultimi decenni. Il progressivo aumento della prevalenza di numerose patologie – immuno-allergiche, endocrino-metaboliche, cardiovascolari, neuropsichiatriche e neoplastiche – trova, infatti, nell’azione dei fattori ambientali la spiegazione più plausibile“: lo afferma in una nota la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA). Già nel 2005 l’allora Direttore Generale dell’OMS, Lee Jong-wook, esortava: “Restare a guardare è costoso e inaccettabile. Oggi, investimenti consistenti e mirati alla prevenzione e al controllo di queste malattie possono offrire un’opportunità ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

