Il Paradiso delle Signore: Tv Soap intervista PIETRO MASOTTI (Marcello) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tra i nuovi volti de Il Paradiso delle Signore 4 c’è anche quello di Marcello Barbieri, interpretato dal giovane attore romano PIETRO MASOTTI. Noi di TvSoap.it abbiamo fatto due chiacchiere con lui per conoscerlo meglio. ecco cosa ci ha raccontato. Il Paradiso delle Signore: PIETRO MASOTTI (Marcello Barbieri) si racconta al nostro sito PIETRO, come ti sei approcciato al personaggio di Marcello Barbieri? Inizialmente, Marcello è stato mostrato come un seduttore scapestrato, vittima del gioco d’azzardo. Un ragazzo sicuramente tentato dalle vie facili, dalle scorciatoie per fare soldi. Col tempo, ha dimostrato anche di essere ambizioso, di avere il forte desiderio di elevarsi socialmente. Il suo passato è burrascoso, viene dalla campagna. Questo ce l’ha un po’ in comune con me, PIETRO MASOTTI, che mi sono dovuto trasferire in una grande città per realizzare i miei ... Leggi la notizia su tvsoap

