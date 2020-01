Il multiplayer di Cyberpunk 2077 probabilmente arriverà dopo il 2021 (Di venerdì 17 gennaio 2020) dopo la notizia del rinvio dell'attesissimo Cyberpunk 2077, CD Projekt ha confermato che il multiplayer annunciato in precedenza - descritto come un "uscita a tripla A in parallelo con il gioco - probabilmente non arriverà fino a dopo il 2021.Una componente multiplayer per Cyberpunk 2077 è stata presentata per la prima volta nel 2013, ma solo l'anno scorso CD Projekt l'ha resa ufficiale. La compagnia è sempre stata molto cauta sul multiplayer, dicendo solo che non sarebbe arrivato per il lancio di Cyberpunk 2077 e che l'obiettivo iniziale dello studio era quello di fornire DLC gratuiti e più contenuti per giocatore singolo.Ora, tuttavia, parlando in un Q&A con gli investitori (grazie, Polygon), il vice president of business development di CD Projekt, Michał Nowakowski, ha fornito l'indicazione più chiara degli attuali piani dell'azienda.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077: il multiplayer probabilmente arriverà dopo il 2021. - GamingToday4 : Il multiplayer di Cyberpunk 2077 potrebbe attendere fino al 2022 - oOShinobi777Oo : CD Projekt Red annuncia che il misterioso titolo in lavorazione oltre Cyberpunk 2077 non è un nuovo The Witcher ma… -