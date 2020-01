Gregoretti, processo a Salvini: il verdetto in Giunta il 20 gennaio. Ok alla linea del centrodestra: Casellati vota ed è decisiva. Zingaretti: “Scorretta, non è super partes” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il primo voto del Senato sull’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso della nave militare Gregoretti sarà il 20 gennaio. Una decisione presa dalla Giunta per il regolamento di Palazzo Madama, con il voto decisivo a un ordine del giorno della Lega della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha scelto di esprimere la sua preferenza – già di suo fuori dalla prassi – e in particolare a favore della linea sostenuta dal centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia). Tutto questo ha avuto un iter tecnico e procedurale, com’è stato tutto il braccio di ferro degli ultimi dieci giorni di battaglia parlamentare nella quale maggioranza e opposizione se le sono date a colpi di regolamento e di calendario. Ma proprio la tempistica è legata a un significato politico, su ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

