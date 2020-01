Giuria Il cantante mascherato: Milly Carlucci commette uno sbaglio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il cantante mascherato anticipazioni: la Giuria chiede aiuto e Milly Carlucci fa un errore Mancano poche ore alla messa in onda dell’attesissima seconda puntata de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, che al termine dell’appuntamento di stasera svelerà al pubblico di Rai1 chi si nasconde all’interno di quella che sarà la seconda maschera eliminata (venerdì scorso a lasciare la gara, lo ricordiamo, è stato l’Unicorno, alias Orietta Berti). E come sottolineato da Milly Carlucci ieri a Storie Italiane, la Giuria de Il cantante mascherato (Guillermo Mariotto, Patty Pravo, Ylenia Pastorelli, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna) in questi giorni sta facendo di tutto per cercare di identificare i personaggi che si nascondono all’interno delle maschere, per evitare di fare figuracce come qualcuna che è stata fatta nella puntata precedente (Ylenia ... Leggi la notizia su lanostratv

SupportRossi46 : @SanremoRai mi raccomando coi voti quest'anno. Se uno è decretato vincitore dal televoto perchè migliaia e migliai… - juventinaleuca7 : RT @GiusCandela: Buona la prima per #IlCantanteMascherato ma la giuria è un disastro. La Carlucci batte nettamente Signorini e il #gfvip ht… - Cristyn_ors : RT @Antimo_Mallardo: Ecco chi avrei voluto nella giuria del Cantante Mascherato #IlCantanteMascherato -