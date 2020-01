Getastand la piattaforma per prenotare spazi in fiere ed eventi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Milano, 17 gen. (askanews) – Una piattaforma di booking che semplifica il processo di vendita degli spazi espositivi in eventi e fiere, permettendo agli organizzatori di promuovere sul portale le loro manifestazioni e agli espositori di prenotare online in maniera rapida e sicura gli spazi, e in futuro anche tutti i servizi collegati come personale e allestimento stand. E’ Getastand, startup che ha partecipato al Demo Day di LVenture Group, l’evento conclusivo del Programma di Accelerazione di LUISS EnLabs. I punti di forza di Getastand che opera in un mercato poco digitalizzato che in Europa vale 50 miliardi di euro nella parole di Paolo Castioni, Ceo e Co-founder Getastand. “Il nostro punto di forza del modello di business si basa sulla semplicità di prenotare uno spazio espositivo senza dover perdere settimane. Il nostro modello di business si bassa su una ... Leggi la notizia su notizie

