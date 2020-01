Emre Can Juventus, addio in vista? Chiesto un incontro con la società (Di venerdì 17 gennaio 2020) Emre CAN Juventus – Poco spazio. Nemmeno contro l’Udinese Emre Can ha trovato spazio e così il centrocampista tedesco vuole cambiare aria in questa sessione di calciomercato invernale. Fuori dalla lista Champions, l’ex Liverpool sperava di poter ricevere maggior considerazione dopo l’infortunio di Khedira, ma le scelte di Sarri tendono sistematicamente a tenerlo fuori. Emre Can Juventus, il tedesco vuole andar via Così, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, considerando il grave rischio di perdere il posto all’Europeo (prospettiva paventata dal Ct Löw) e nonostante Paratici abbia negato la cessione, il tedesco ha Chiesto tramite l’agente un confronto con la società: un vertice per presentare la propria insoddisfazione per la situazione attuale con l’obiettivo di andare via a stagione in corso. Leggi anche: Donnarumma Juventus, colpo di scena: ... Leggi la notizia su juvedipendenza

