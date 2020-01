Dakar 2020, vince a 57 anni lo spagnolo Carlos Sainz. Delusione per Alonso (Di venerdì 17 gennaio 2020) A testimonianza che per certi campioni l’età è spesso un dettaglio, a 57 anni Carlos Sainz ha vinto l’edizione numero 42 (la prima disputata in Arabia saudita) della Dakar nella categoria auto, al volante di una Buggy Mini. Per il pilota spagnolo, primo in classifica dopo dodici giorni di gara e 9.000 km percorsi, si tratta del terzo successo in carriera, ottenuto con la terza vettura di marche diverse. Una Mini, come detto, mentre nel 2010 trionfò su Volkswagen e due anni fa su Peugeot. Al secondo posto nonostante la vittoria nell’ultima tappa, la Haradh-Qiddiya di soli 167 chilometri, si è piazzato il vincitore uscente: il principe qatariota Nasser Al-Attiyah, staccato di 6’21”, a bordo di una Toyota Hilux. Ultimo gradino del podio per il francese Stéphane Peterhansel, sempre su Mini, con un ritardo di quasi 10 minuti (9’58”). C’era ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

SkySportF1 : ?? @CSainz_oficial batte il suo stesso record ? Confermandosi il pilota più anziano ?? sul trono della Dakar… - SkySportMotoGP : Aveva 40 anni Ed era un veterano della corsa #SkyMotori #Dakar2020 #Goncalves - ercazzaronero : RT @fattiamotore: Dakar 2020, vince a 57 anni lo spagnolo Carlos Sainz. Delusione per Alonso -