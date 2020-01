Coldiretti, premiato l’ingegno dei giovani imprenditori italiani (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono stati presentati i finalisti all’Oscar Green 2020 di Coldiretti e nel campionario delle innovazioni nate dall’ingegno dei giovani concorrenti al titolo verde, scelti dopo una lunga selezione territoriale tra migliaia di imprenditori, si possono trovare grappoli d’uva maturati in mare per accelerare il processo di fermentazione ed evitare l’uso dei solfiti, abiti che durano tutta la vita grazie ad antiche lavorazioni di lino e canapa e la prima crema anticellulite a base di cipolle ramate di Montoro dall’aroma dolce e fragrante. Flavia, Giulia, Francesca, Massimiliano, Gianluca e tanti altri, i veri protagonisti italiani del Green Deal. Tante le storie vincenti, come quella dell’allevatore lucano Giovanni che ha inventato il collare hi-tech per le sue vacche podoliche, che possono brucare in tutta libertà perché la loro posizione è controllata ... Leggi la notizia su open.online

