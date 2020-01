Cipolla Rossa di Tropea IGP: con My Selection si rafforza il legame tra la Calabria e McDonald’s (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con My Selection si rafforza il legame fra la Calabria e McDonald’s, che è tornata da gennaio nei 600 ristoranti di tutta Italia con la terza edizione di My Selection. Per le ricette selezionate da Bastianich quest’anno saranno acquistate circa 40 tonnellate di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP. McDonald’s conferma così lo stretto legame con il comparto agroalimentare italiano e anche l’impegno nel favorire la conoscenza e la diffusione dei prodotti DOP e IGP, anche grazie alla partnership con la Fondazione Qualivita che da oltre 20 anni si occupa della valorizzazione dei prodotti a indicazione geografica. Best seller del 2019, My Selection BBQ, il panino con salsa a base di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e Aceto Balsamico di Modena IGP, sarà presente anche quest’anno. La Cipolla Rossa di Tropea IGP è ancora una volta abbinata all’Aceto Balsamico di Modena IGP in una ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

