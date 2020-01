Cagliari, colpi di catena e bottigliate: la rapina dei 3 algerini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Federico Garau L'episodio nei parcheggi di via Newton, da tempo oramai teatro di aggressioni e rapine di ogni genere: ad essere fermati dopo 5 giorni di indagini serrate, 3 individui di nazionalità algerina Sono stati prontamente individuati e tratti in arresto gli algerini responsabili della rapina e della doppia aggressione avvenuta a Cagliari ai danni di un ragazzo di 27 anni e del padre intervenuto in suo soccorso. I fatti si sono verificati durante la notte tra gli scorsi sabato 11 e domenica 12 gennaio, nei parcheggi di via Newton, luogo che continua ad essere tristemente teatro di violenze e furti di ogni genere. La vittima, un ragazzo di 27 anni, aveva appena concluso una serata in discoteca, quando si è diretto verso la propria autovettura raggiungendo i parcheggi all'esterno del locale notturno. Sono all'incirca le 5 del mattino, e nella zona posteggio il ... Leggi la notizia su ilgiornale

