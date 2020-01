Ancora sangue sulle strade, due morti nel Foggiano (Di venerdì 17 gennaio 2020) Incidente stradale nel Foggiano. Scontro tra un pullman di linea e un’auto. morti gli occupanti della vittoria, illese le persone a bordo dell’autobus. FOGGIA – Grave incidente stradale nel Foggiano nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio 2019. In contrada Giardinetti, a pochi chilometri dal capoluogo, un pullman di linea si è scontrato contro un’auto. Per i due occupanti della vettura non c’è stato niente da fare mentre le persone a bordo dell’autobus sono rimasti illesi. E’ stata aperta un’indagine per accertare meglio la dinamica dello scontro ed individuare eventuali responsabilità. Incidente nel Foggiano, due morti Lo scontro è avvenuto intorno alle 17:30. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante era diretto a Orsara di Puglia quando si è scontrato con l’auto. Per i due componenti della vettura l’impatto è ... Leggi la notizia su newsmondo

fattoquotidiano : La Procura generale di Bologna indaga ancora su Gelli e i finanziamenti ai gruppi fascisti [di Gianni Barbacetto]… - FiorDiFrutta21 : ++BENETTON AVETE ROTTO I PONTI++ Si facciano avanti i conniventi dei Benetton e ci rispondano: 'perchè li vogliono… - giustiziera2 : RT @GeaPilato: ++BENETTON AVETE ROTTO I PONTI++ La Stampa Italiana difende il carrozzone Benetton...che ha invece le mani ancora sporche di… -