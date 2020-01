Allarme a San Severo: una pantera gira per la città, i cittadini sono terrorizzati (Di venerdì 17 gennaio 2020) E’ successo in Puglia, nel foggiano, due giorni fa, è stata avvistato una pantera aggirarsi per le campagne. A dare l’Allarme è stato il proprietario di una azienda dei dintorni che si è ritrovato all’improvviso difronte all’animale. San Severo è in stato di Allarme, sono in corso le ricerche della pantera che ha terrorizzato la provincia di Foggia. La prima segnalazione è giunta da una fabbrica di fuochi d’artificio, il cui proprietario Nicola Chiarappa racconta: “Mi stavo dirigendo nella mia azienda per portare il cibo al mio cane. Nel cortile ho visto questa ombra nera a terra, seduta”. L’uomo che per primo ha dato l’Allarme: “Appena mi sono avvicinato, l’animale ha iniziato a correre verso l’ingresso dell’azienda. Pensavo fosse un cane e volevo offrirgli del cibo. Poi l’animale si è girato ... Leggi la notizia su velvetgossip

