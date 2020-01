Alfonso Signorini/ Il web: 'Quanta ipocrisia, sei un pessimo conduttore' (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alfonso Signorini torna con la quarta puntata del Grande Fratello Vip 4, ma il pubblico sembra non apprezzare la sua conduzione: 'sei pessimo...' Leggi la notizia su ilsussidiario

Audihe : RT @Martola__: I miei complimenti ad Alfonso Signorini per aver trasformato il tema della violenza sulle donne in trash di prima serata #… - SpencerCM_ : RT @QuartoRuggiero: Alfonso Signorini ieri sera su Canale5 Alfonso Signorini ora su RealTime Alfonso Signorini domani sera su Canale5 Ho p… - reddist92 : @FabrizioRomano @NicoSchira @SkySport Pensa a come siamo a giornalisti in Italia... Ormai si danno dei ladri per un… -