Vieni da me, Nathalie Guetta: ‘Con mio fratello David Guetta non ci vediamo quasi mai’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al grande pubblico Nathalie Guetta è nota nei panni di Natalina, la perpetua di don Matteo, ma l’attrice francese ha anche un fratello famoso, molto famoso: il dj internazionale David Guetta. E a Vieni da me racconta un aneddoto sulla loro famiglia a Caterina Balivo che giustifica la poca frequentazione tra fratelli col fatto che lei sta sempre sul set di Don Matteo e lui gira il mondo “. “Non ci vediamo quasi mai, solo a Natale. Però a Natale ci ritroviamo tutti e Davide per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia “A Natale ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia: ha riservato un ristorante intero solo per noi, un ristorante sardo. La famiglia è rimasta lì, perché ci conosciamo da secoli, e ci siamo fatti il Natale con i sardi a Parigi. E allora ho detto a David che ci siamo abituati e da qui ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

