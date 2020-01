Uomini e Donne, trono classico: GIULIO RASELLI sceglierà in diretta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sorpresa in arrivo per i fan di Uomini e Donne: grazie ai canali social del programma condotto da Maria De Filippi, è emerso infatti che il tronista GIULIO RASELLI farà il nome della ragazza che ha scelto nella puntata del dating show in onda lunedì 20 gennaio 2020, eccezionalmente in diretta. Uomini e Donne, news: le corteggiatrici di GIULIO Ovviamente, l’appuntamento verrà trasmesso regolarmente alle 14.45. In base alle anticipazioni trapelate negli scorsi giorni, GIULIO sceglierà una ragazza tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso, le due rimaste tra coloro che lo stanno corteggiando da diversi mesi. Se la risposta della D’Urso sembra essere quasi certa e soprattutto positiva, la Abate ha mostrato nelle scorse settimane alcune incertezze su quello che ha costruito con il RASELLI nella trasmissione, sottolineando più volte di non avere visto un interesse reale del ragazzo ... Leggi la notizia su tvsoap

