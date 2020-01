Un uomo di Montesarchio è stato investito e ucciso sulla via Appia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto lungo la strada statale Appia, all'altezza di San Martino Valle Caudina, al km 248,750, intorno alle 10,30. L'uomo originario di Montesarchio non si è accorto in tempo di una Fiat Punto che arrivava a forte velocità. L'impatto è stato fatale. L'uomo alla guida della Punto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi; ha chiesto l'intervento dei sanitari del 118, che, giunti sul posto, hanno cercato di rianimare il 48enne, ma non c'é stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Avellino, che hanno sequestrato la Punto. L'investitore è ora indagato per omicidio stradale. Sarà sottoposto ai test antidroga e alcolemico per stabilire se fosse nel pieno delle sue facoltà al momento dell'incidente. Provvisoriamente chiusa al transito la corsia di ... Leggi la notizia su agi

