Tra gol a calciotto e nuova vita, Totti piace ancora (a tutti) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tanto Totti per tutti. Ovunque, sempre e comunque. Totti lotta e vive insieme a noi. In certi campioni brucia la scintilla dell'eternità, bisogna prenderne atto. A due anni e mezzo dall'addio al calcio giocato, Francesco Totti continua a fare notizia. Gioca a calciotto con gli amici – come decine di migliaia di suoi coetanei over 40 – calca campi in sintetico tra Centocelle e il Trullo e segna un gol strepitoso, con un potente tiro di esterno destro e parabola a giro che finisce la sua corsa all'incrocio dei pali. Un gol «alla Totti», di ... Leggi la notizia su vanityfair

