Smog: da domani a Milano e provincia misure temporanee di 2° livello (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Come abbiamo sempre detto, la Regione Lombardia conferma i propri provvedimenti e dunque scattano domani, venerdì 17 gennaio, per i comuni coinvolti in provincia di Milano, le limitazioni di secondo livello e, per Lodi, Mantova, Pavia e Vigevano, quelle di primo livello. Rimangono attive le misure di primo livello nella provincia di Monza e Brianza e a Cremona”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ricordando anche che “le previsioni meteo indicano condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti a partire da venerdì e pertanto i provvedimenti assunti verranno valutati nel prossimo giorno di rilevazione, cioè lunedì 20 gennaio” .Inoltre, a conferma dell’importanza delle misure strutturali per il contenimento dell’inquinamento – si legge in una nota di Palazzo Lombardia – ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

