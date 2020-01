Scienza: l’estinzione dei dinosauri fu dovuta soltanto all’asteroide (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’attività vulcanica non ha avuto un ruolo diretto nell’estinzione di massa dei dinosauri. Il responsabile è quindi solo l’asteroide. Lo afferma una ricerca condotta da Pincelli Hull presso l’Università di Yale. Lo scienziato sostiene infatti che l’impatto delle massicce eruzioni vulcaniche nella regione dei Trappi del Deccan, in India, siano risalga a molto prima dell’estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene di 66 milioni di anni fa. Quindi i vulcani non hanno contribuito alla distruzione dei dinosauri. “I vulcani potrebbero causare estinzioni di massa perche’ rilasciano molti gas, come SO2 e CO2, che possono alterare il clima e acidificare l’aria“, spiega Hull. “Ma i recenti lavori si sono concentrati sui periodi delle eruzioni piuttosto che sul rilascio di gas“, aggiunge. Per individuare gli intervalli di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

