Qualificazioni Australian Open 2020: Lorenzo Musetti e Lorenzo Giustino al secondo turno, eliminato Stefano Napolitano (Di giovedì 16 gennaio 2020) Bilancio positivo in casa Italia per quanto concerne i match che si sono disputati per il tabellone maschile delle Qualificazioni degli Australian Open 2020 nella notte italiana. Lorenzo Giustino (n.149 del ranking) ha sconfitto nel match valido per il primo turno del draw il cinese Yan Bai (n.218 ATP) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 31 minuti di partita. Un successo costruito sull’efficienza alla risposta dell’azzurro contro la seconda in battuta del rivale (50% dei quindici conquistati). Giustino, dunque, se la vedrà nel secondo turno contro la testa di serie n.16 del tabellone, ovvero il tedesco Yannick Maden (n.124 del ranking), impostosi nel derby teutonico contro Maximilian Marterer (n.271 ATP) con il punteggio di 6-7 (2) 7-6 (2) 7-6 (8). Buone notizie anche da Lorenzo Musetti. Il classe 2002 nostrano, vincitore l’anno passato del Major junior a Melbourne ... Leggi la notizia su oasport

